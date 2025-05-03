وزير الاتصال: تدابير جديدة لتمكين الصحف الالكترونية من الاستفادة من الإشهار العمومي 

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز حضور الصحافة الالكترونية والجهوية في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال تمكينها من الاستفادة العادلة من الإشهار العمومي، لاسيما الإشهار المرتبط بالصفقات العمومية.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصال، وحرصاً منها على ضمان إشراك كافة مكونات الصحافة الوطنية، قد عملت، بالتنسيق مع وزارة المالية، على إدراج إجراءات جديدة ضمن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتم إلزام المتعاملين بنشر إعلانات طلب العروض الخاصة بالصفقات العمومية في صحيفتين إلكترونيتين مصرح بهما قانونًا، إضافة إلى جريدتين يوميتين ورقيتين موزعتين على المستوى الوطني.

كما شدد وزير الاتصال على أن إجراء الإشهار الخاص بمنح الصفقة مؤقتًا، يجب أن يُنشر في نفس الصحيفة الإلكترونية التي نُشر فيها إعلان طلب العروض.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إعادة إدراج إلزامية إشهار الصفقات العمومية التي تبرم على المستويين المحلي والجهوي، لاسيما تلك المتعلقة بعروض الولايات، البلديات، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الصحف الجهوية والمحلية، بما فيها صحيفتان الكترونيتان، من الاستفادة من الإشهار العمومي المحلي.