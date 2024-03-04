وزير الاتصال يدعو إلى وضع إستراتيجية إعلامية عربية لتقديم  المعلومة الصحيحة

دعا وزير الاتصال، محمد لعقاب، إلى ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية عربية كفيلة بتقديم المعلومة الصحيحة والكاملة والآنية للمواطن العربي.

وخلال كلمة له بمناسبة افتتاح الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال ،لاتحاد إذاعات الدول العربية ،أوضح لعقاب أن هذه الاستراتيجية التي من شأنها “تعزيز السيادة الإعلامية العربية، ستكون سدا منيعا أمام ممارسات التعتيم والتضليل والتغليط الإعلامي الممارس”.

واستدل الوزير في هذا الإطار بـ”التضليل والتغليط الدولي الذي يطبع التغطية الإعلامية الغربية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين”. وهو ما اعتبره “مثالا حيا لا سابق له في التاريخ من حيث التضليل والتغليط الدولي”.

وبهذه بالمناسبة، ترحم السيد لعقاب على أرواح الإعلاميين الفلسطينيين، الذين استشهدوا مؤخرا. مبرزا تفانيهم في أداء رسالتهم وتضحيتهم من أجل “فضح جرائم حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد العزل وتوثيقها بالصوت والصورة”.

كما أهاب بالإعلام العربي، نظير دوره “الجوهري في الدفاع دون هوادة عن القضايا العربية”. وكذا في العمل من أجل “توحيد الرؤى والمواقف بما يخدم مصالح شعوبنا وأمتنا وحمايتها من التهديدات والأطماع التي تتربص بها”.