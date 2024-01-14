وزير الاتصال يعزي عائلة وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

قدم وزير الاتصال, محمد لعقاب، تعازيه الخالصة لأسرة المرحوم الصحفي إبراهيم سبعون الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وتقدم لعقاب بـ “أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد خاصة وزملائه بالتلفزيون الجزائري والأسرة الإعلامية كافة, راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وللإشارة، إنتقل إلى رحمة الله يوم الأحد، الصحفي بالتلفزيون الجزائري، إبراهيم سبعون، عن عمر ناهز 42 سنة، إثر وعكة صحية ألمت به.

وقد إلتحق الفقيد بالتلفزيون الجزائري سنة 2004، حيث أشرف على العديد من الحصص والبرامج الإخبارية السياسية، كما تقلد منصب رئيس تحرير بالقناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري.