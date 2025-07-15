وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي القدير علي ذراع

قدم وزير الاتصال، محمد مزيان، يوم الثلاثاء، بأخلص تعازيه لعائلة المرحوم الاعلامي القدير علي ذراع الذي وافته المنية عن عمر ناهز 78 سنة. حسب بيان لوزارة الاتصال.

وجاء في البيان:”بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الاتصال السيد محمد مزيان نبأ وفاة الاعلامي القدير علي ذراع، عن عمر ناهز 78 سنة، رحمه الله وطيب ثراه.”

وكان الفقيد، قد تقلد عدة مناصب ومسؤوليات، من صحفي عبر عدد من الجرائد الوطنية والعناوين الاخبارية، إلى رئيس تحرير يومية الشعب، مدير عام مجلة الوحدة.

كما تقلد المرحوم بعدها منصب مدير عام يومية المساء، ومستشارا اعلاميا بمجمع الشروق.

وشغل الراحل مؤخرا، منصب الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام بالسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدم وزير الاتصال، باسمه الخاص وباسم كافة عمال واطارات وزارة الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى عائلة الفقيد والى كافة الأسرة الاعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه الجنة مع النبيين والصديقين وحسن اولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.