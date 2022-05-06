وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي بيومية أوريزون العربي شعبوني

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، في رسالة عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. أن الصحافة العمومية والخاصة مدعوة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليميا ودوليا. لاسيما في ظل الرهانات القائمة والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية.

و قال بوسليماني أنه: “تكريسا للواجب الوطني والمهني, فإن الصحافة العمومية والخاصة. مدعوة لاسيما في ظل الرهانات القائمة والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية. إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليميا ودوليا”.

وأضاف أن الصحافة الوطنية “مدعوة خاصة ونحن على مشارف إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية إلى إبراز إنجازات الدولة. غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساسا لحماية وتعزيز حقوق المواطن. وهو ما جسدته القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأبرز بأن حرية الصحافة تعززت بكثير من المكاسب كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر المعلومة. لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول.

ولفت في هذا السياق إلى أن الجزائر التي تعد بحسب تقارير دولية مختصة من أكثر الدول تعرضا لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية. تظل ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة.

ويتجلى هذا الدعم في صور متعددة منها تكريس رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين. عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحافيين.

كما تجلى هذا الدعم أيضا في “الضمانات القوية لحماية وترقية حرية الصحافة لاسيما من خلال المبادئ المعلنة في الدستور. والعمل على تعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة.

وتابع الوزير أن نجاح هذه المساعي مرتبطة بوعي الصحافي بدوره الفاعل في إعلام المواطن باحترافية ومسؤولية وتفادي المعلومات المضللة. والأخبار المغلوطة التي يروجها أعداء الجزائر, الثابتة على مبادئها الدولية والعازمة على تحقيق التطور اللائق بحجمها ومكانتها المتميزة”.

وتقدم بوسليماني بالمناسبة لأسرة الصحافة الوطنية بأجمل التهاني. مشيدا بدورها في ترقية المهنة وفي مرافقة سياسة البناء الوطني والدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم.