وزير الاتصال يلتقي مدراء 4 محطات جهوية  للتلفزيون العمومي

التقى وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم السبت، مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي ويتعلق الأمر بكل من المحطات الجهوية لقسنطينة ووهران وورقلة وبشار، بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون النذير بوقابس.

وخلال هذا اللقاء، أكد وزير الاتصال على ضرورة تسليط الضوء على ولايات الجنوب بإبراز كل منطقة لبرامجها ونشاطاتها في مختلف المجالات، وأن تكون المحطات الجهوية التلفزيونية مرآة لانشغالات المواطن وأساسياته اليومية.

كما أكد الوزير لعقاب على تفعيل دور المراكز الفرعية المتواجدة عبر الوطن في ضمان التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات.

وحسب بيان وزارة الإتصال، فلقد تمحورت انشغالات مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون حول نقص عدد الصحفيين وقلة الإمكانات المادية والصعوبات التي تواجههم اثناء تأدية مهامهم، مؤكدين التزامهم المهني لضمان الخدمة العمومية رغم هذه النقائص.

من جهته أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أن ما نسبته 70 بالمئة من البرامج التي تبث عبر التلفزيون هي من انتاج المحطات الجهوية.

وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير لعقاب تعليمات لمدراء المحطات التلفزيونية بضرورة رفع تقارير مفصلة حول وضعية كل مؤسسة واحتياجاتها لدراستها والنظر فيها.