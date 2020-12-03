وزير البريد: الأولوية في التوظيف للشباب الذين تكونوا بمؤسسة اتصالات الجزائر

وجه وزير البريد، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس، رسالة الى الشباب الذين تكونوا على مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر.

وقال وزير البريد “هؤلاء الشباب، في الظرف الاقتصادي الحالي يعانون من البطالة، لم ننساهم وسمعنا لانشغالاتهم”.

وأضاف ” الأولوية في التوظيف ستكون لهم، وسنرافقهم للولوج الى عالم المقاولاتية، كما تعطى لهم الأولوية في خلق مؤسسات مصغرة”.

كما ستعطى لهم الاولوية في التمويل والتكوين والمتابعة والولوج الى الطلب العمومي –يضيف ابراهيم بومزار-.

وأقدمت بريد الجزائر على اتخاذ قرار، يؤطر شروط المنح التفضيلي لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة لصفقات طلبيات تغطية احتياجات البرامج البريدية.

وجاء هذا في تصريح إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلال لقاء تقييمي لاتفاق الشراكة مع المؤسسات المصغرة.

كما تضمن القرار إلزام المصلحة المتعاقدة عند وضع مواصفات دفتر الشروط توفير نظام تقييم للعروض وبمميزات المؤسسات المعنية

وبادرت مؤسسة بريد الجزائر بإعداد نموذج اقتصادي مستحدث، لإشراك هذه الفئة من الشباب في عملية نشر الدفع الالكتروني.

وسيحظى الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة بإمكانيات استغلال وبصفة مجانية، لباقة من التطبيقات التي سوف تستحدث وتوضع تحت تصرفهم.

وتتضمن حلولا ملموسة لمرافقة التسيير العصري لهذه المؤسسات، بما يكفل نجاعتها ونجاحها، وتكون تطبيقات محلية الصنع.

وأعلن وزير البريد عن تحيين دفاتر الشروط التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر.

كما تم وضع حيز التنفيذ دفتر شرط جديد خاص بالمشاريع المتعلقة باستبدال وإصلاح وتطوير شبكة توزيع الكابلات النحاسية والألياف البصرية.

ومن جهة أخرى، قامت الوزارة باشراك الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة لإعداد دليل توجيهي.

ويتضمن أحسن الممارسات، من أجل تمكين هذه الفئة من الشباب من الولوج الى الطلب العمومي.

وأشار أن هذا الدليل موجه إلى المؤسسات يمكن إثراؤه ووضعه تحت تصرف كل القطاعات الأخرى.

وأيضا ضمن المساعي الهادفة الى تجسيد معالم مرافقة فعلية للشباب حاملي المشاريع.