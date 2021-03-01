وزير البريد: التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع لضمان خدمة نوعية لفائدة المواطنين

الوطني
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وزير البريد: التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع لضمان خدمة نوعية لفائدة المواطنين
بقلم أمينة داودي

أعطى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، تعليمات صارمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع لضمان خدمة نوعية لفائدة المواطنين.

ويقوم الوزير بزيارة تفقدية إلى ولاية تيبازة للوقوف على المشاريع القطاعية.

وحسب بيان للوزارة، فقد وقف الوزير عند حي 500 مسكن منجز بصيغة السكن الترقوي العمومي (LPP)، المستفيد من الربط بالتكنولوجية الحديثة للألياف البصرية (FTTH)، التي تضمن التدفق العالي جدا للشابكة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم خلال السنة الجارية تنصيب 14 جهازا للإرسال للألياف البصرية (OLT) ستسمح بتغطية 38 موقعا.

كما سيتم ربط ما يقارب 18645 مسكنا بالتكنولوجية الحديثة للألياف البصرية (FTTH).


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