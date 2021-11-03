وزير البريد: القطاع مطالب بالتحديث ومواكبة التطورات المتسارعة

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أن الرهانات التي إتسمت بها جزائر الإستقلال هي بسط السيادة على قطاع البريد والمواصلات.

جاء تصريح الوزير خلال ندوة تاريخية حول بسط السيادة الوطنية على قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح وزير البريد أن القطاع رفض التمييز الذي طبقه المستعمر من خلال رفضه استفادة الجزائريين من الخدمات

كما أن القطاع عرف صعوبة كبيرة مابعد الاستقلال. خاصة وان البنية التحتية كانت مخصصة للتوسعة الاستعمارية.

وأوضح في ذات السياق، أن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من القطاعات الحساسة والمهمة.

كما أن قطاع البريد مطالب بالتحديث ومواكبة التطورات المتسارعة من خدمات “البريد التلغراف الهاتف الى تكنولوجيات الإعلام والإتصال إلى رهان الرقمنة والاتصالات الفضائية.

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