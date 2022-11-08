وزير البريد: تخصيص 1.7 مليار دج لإنجاز موقع طوارئ لحفظ البيانات

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أن سياسة القطاع ترتكز على توحيد جهود الفاعلين. وتطوير الخدمة العمومية وتنظيم وتأطير النشاطات.

وأضاف وزير البريد تريكي كريم، خلال إستماعه من قبل لجنه المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين، بخصوص تمويل المشاريع المبرمجة، أنه يتم اللجوء إلى استخدام رؤوس الأموال الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية والتجارية للمتعاملين التابعين لوصاية القطاع. وكذا بالرجوع إلى صندوق الخدمة الشاملة.

وأشار الوزير في سياق ذي صلة، إلى أن الإعتمادات المرصدة بعنوان ميزانية تسيير القطاع قد بلغت 3.2 مليار دج. وهي موزعة بواقع 16 بالمائة. لتمويل الإدارة المركزية. و39 بالمائة للمصالح اللامركزية و24 بالمائة للمؤسسات تحت الوصاية.

أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فأوضح وزير البريد كريم تريكي، بأنها ستخصص لإنجاز برامج جديدة تمت الموافقة عليها وهي تتمثل إجمالا في إنجاز موقع طوارئ لحفظ البيانات. وإنجاز مركز آخر للبيانات بقيمة 1.7 مليار دج. وكذا متابعة إنجاز مقرات للإدارات الجديدة بقيمة 250 مليون دج.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة أن قطاع البريد يمثل عصبا حيويا ومحوريا للإقتصاد الوطني كونه ذو علاقة بانسيابية التنمية. وعبر عن أمله في أن تحقق البرامج المسطرة الأهداف الإستراتيجية المتعلقة لاسيما بالإسهام في تطوير شبكة البريد والمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات على وزير البريد تتعلق في مجملها بتعميم التدفق العالي للأنترنت. ترسيخ مكانة الجزائر إقليميا في مجال تكنولوجيا الإعلام وكذا تأسيس مجتمع معلومات بالإضافة إلى تعزيز وتحسين المحتوى الرقمي وحوكمة الأنترنت.

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