وزير البريد: سنة 2020 كانت صعبة على قطاع البريد

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، أن سنة 2020 كانت صعبة على قطاع البريد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الوزير خلال عرضه لحصيلة إنجازات القطاع، أنه بالرغم من الوضع الصعب إلا أن قطاع البريد عرف تطورا من خلال الإنجازات.

وأشار بومزار، إلى أنه تم تحسين الربط بالأنترنت للمواطنين والمتعاملين عن طريق الهاتف الثابت والنقال.

كما تم التفرغ لأشغال الكابل البحري وتشغيل النظام بشكل فعلي لرفع عرض نطاق تردد النطاق الدولي وسيتم مضاعفته خلال السنة الحالية.

وقال الوزير، أنه تم تكثيف وعصرنة شبكة الاتصال وانجاز 7 الاف كلم من الالياف البصرية، والإستمرار في بسط التكنولوجيات ذات الضغط العالي، بإنجاز 133 نفاذ جديد.

وأوضح الوزير، أنه تم تحسن بنسبة في 40 بالمائة في تدفق خدمات متعاملي الإتصالات والأنترنت، غير أنها تبقى غير كافية لتطلعات المواطنين.

أما بخصوص مناطق الظل فقد تم تجسيد 85 بالمائة من المشاريع بـ 482 منطقة معزولة للإستفادة من صندوق الخدمة الشاملة.

كما تم تغطية محاور الطرقات خاصة في الجنوب الجزائري بالشبكة.

أما فيما يخص المنشآت البريدية، فقد تم خلال سنة 2020 عدة عمليات لاعادة تأهيل المكاتب البريدية ومكاتب إستلمت لتدعيم الخدمات البريدية.