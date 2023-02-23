وزير البريد: نسعى إلى التغطية الشاملة والسريعة للأنترنيت خاصة في الجنوب

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن القطاع يعمل على ترقية خدمات الإتصالات بجميع ولايات الوطن.

كما أشار تريكي خلال جلسة علنية، في مجلس الأمة، إلى أن وزارة البريد، تهدف إلى ضمان التغطية الشاملة. والتدفق السريع للانترنت خاصة بالمناطق الجنوبية.

في حين، أشار رخروع، إلى أن المؤسسة الوطنية للمياه تعمل للقضاء على النقاط السوداء، التي تؤثر سلبا على هذا المورد الهام.

وقال وزير البريد، كريم بيبي تريكي، في وقت سابق، إن الجزائر قامت بإنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية. حيث تربط العاصمة وإن قزام على الحدود الجزائرية النيجيرية.

كما أضافت –يقول وزير البريد-، مد خط فرعي إضافي حتى ولاية تندوف وهو ما يسمح بربط الحدود الجزائرية الموريطانية. في حين، أشار الوزير إلى أن هذا يدل على التزام الجزائر وإيمانها بهذا المشروع.

للإشارة، نظمت الجزائر أشغال الدورة الاولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء. حيث قال عنها الوزير “اجتماعنا هذا بالغ الأهمية سينعقد بحضور وزراء الدول موقعة على النظام الأساسي للجنة”. و”ممثلين عن المؤسسات القارية الكبرى علاوة على المؤسسات المالية الدولية”.

في حين، أضاف المتحدث، “سنعكف خلاله على تعميق التنسيق والتشاور حول السبل الكفيلة بتسريع تجسيده”. حيث “سيشكل نموذجا ملموسا عن الشراكة الناجحة والمثمرة”.

ويهدف المشروع الموازي لمشروع الطريق العابر للصحراء بالبعد الاستراتيجي الهام، بتوصيل الانترنيت لكل التجمعات السكانية. التي يمر عليها مساره لاسيما المناطق المعزولة وهو بذلك سيساهم في تقليل الاختلالات التنمية في المنطقة.