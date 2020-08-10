وزير البريد: نشكر الجمعيات وندعوها للإستمرار في تنظيم مكاتب البريد

عبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية، إبراهيم بومزار، عن شكره لجميع من ساهم في تنظيم توافد المواطنين على مكاتب البريد خلال هذا الظرف الصحي.

وقال بومزار، اليوم الإثنين، ان “اليوم سنكرم كل من ساهم في تنظيم توافد المواطنين على مكاتب البريد خلال هذا الظرف الصحي الصعب”.

وأضاف الوزير أنه “من منطلق تثمين الجهود، سنقوم بتكريم رمزي لهؤلاء”.

وأكد بومزار قائلا “من هذا المنبر نتوجه إليهم بجزيل الشكر والعرفان نظير جهودهم خلال مرافقتهم عمال البريد، وتمكين المواطنين من الحصول على مرتباتهم في الظروف الملائمة”.

وأضاف الوزير أن “هذه الجمعيات كانت تحرص على تنظيم التباعد الاجتماعي وتوفير معقم اليدين وهذا من أجل محاربة جائحة كورونا”.

مشيرا في السياق ذاته أن “هؤلاء الفاعلين نعتبرهم شركاء لنا في تحسين ظروف العمل وهذا مع الاستمرار في مرافقتهم خاصة في فترة صب المعاشات في هذا الظرف الحساس”.

كما صرح وزير البريد أن “هذه الأزمة لا نعرف متى تنتهي ولهذا نأمل من الجمعيات أن لا تتوقف في المساعد، الأزمة سنتجاوزها بحول الله لكن بتضافر الجهود”.