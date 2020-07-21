وزير البريد: نقص السيولة سببها التوافد الكبير للمواطنين وتكييف أوقات العمل عشية العيد

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، إنّ الاختلالات التي تشهدها مكاتب البريد خلال هذه الفترة من ازدحام ونقص في السيولة النقدية تعود للتوافد الكبير للمواطنين لسحب أموالهم تحسبا لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا بومزار المواطنين، إلى استعمال البطاقة الذهبية في عمليات السحب وعمليات الدفع الإلكتروني التي بلغت 80 مليون عملية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وأضاف ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، للقناة الاذاعية الأولى” إنه سيتم تكييف أوقات العمل في مكاتب البريد عبر المدن، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع لتمكين المواطنين من سحب أموالهم، داعيا في نفس الوقت الى العقلانية في عملية السحب من دون إفراط.

وأكد أن هناك خلايا ولجان على مستوى القطاع تتابع وتعمل على تدارك نقص السيولة المالية عبر جميع الولايات، داعيا في نفس الوقت المواطنين الى تصفح التطبيق البريدي “موف” الذي يزود زبائن بجميع المعلومات عن أوضاع مكاتب البريد المكتظة منها والفارغة.