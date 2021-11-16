وزير البريد يجري اجتماع عمل خصص لدراسة سبل ترقية الدفع الإلكتروني

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، رفقة السيد كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، اليوم الثلاثاء، على اجتماع عمل خصص لدراسة سبل ترقية الدفع الالكتروني.

وشارك في الاجتماع كل الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر.

بالإضافة الى المتصرف بتجمع النقد الآلي والمديرين العامين لعدد من المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية.

وهي كل من الجزائرية للمياه، شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر، شركة المياه والتطهير قسنطينة وشركة المياه والتطهير لولاية وهران.

هذل واستهل الوزير الاجتماع بإبراز الجهود التي تم القيام بها، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز وتعميم الدفع الالكتروني.

لاسيما في ميدان التوصيل بالأنترنت وعدد البطاقات النقدية المتوفرة، أين أكدأن النتائج المسجلة في مجال الدفع الإلكتروني، وإن كانت مشجعة ومسجلة قفزة نوعية خلال فترة الجائحة، فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات و الفرص المتاحة.

من ناحيته، أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي على ضرورة مواكبة التطورات التقنية الحاصلة وعصرنة أنظمة المعلومات على مستوى مختلف مؤسسات قطاعه.

وذلك بما يسمح بتنويع آليات الدفع لفائدة المواطنين، لاسيما عبر الطريق الإلكتروني.

هذا وخلص الاجتماع إلى ضرورة القيام بعمليات تحسيسية مشتركة بين القطاعين موجهة لفائدة المواطنين من أجل تحفيزهم على الانخراط في هذا المسعى.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين مختلف الفاعلين من كلا القطاعين من أجل تسطير خارطة طريق والعمل على تذليل مختلف الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعترض جهود تعميم وتعزيز الدفع الالكتروني.