وزير البريد يعزي في وفاة رئيس مركز الصيانة والإنتاج  بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر

الوطني
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وزير البريد يعزي في وفاة رئيس مركز الصيانة والإنتاج  بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر
بقلم نسرين محفوف

قدم وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الإثنين، تعازيه في وفاة رئيس مركز الصيانة والإنتاج  بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر، بليش محمد.

وجاء في التعزية ” تلقينا ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت أسرة القطاع، إثر وفاة زميلنا بليش محمد، رئيس مركز الصيانة و الإنتاج  بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بولاية بومرداس”.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن موظفي وعمال القطاع، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، داعيا المولى القدير أن يجعل الفقيد  قرين لطفه و رحمته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.


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