وزير البريد يُجري محادثات ثنائية مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي

أجرى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، محادثات ثنائية مع نظيريه الصومالي أحمد ديري والموزمبيقي أميريكو موشانغا. وذلك على هامش المؤتمر العالمي للهاتف النقال 2025 الجاري ببرشلونة-إسبانيا.

وتباحث الوزير زروقي مع نظيره الصومالي السبل الكفيلة بتعميق التعاون الثنائي في مجال الاتصالات.

وأعرب الوزير الصومالي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة الجزائرية. سيما في مجال تكوين الإطارات والمهندسين في مجال الألياف البصرية.

أما اللقاء الذي جرى بين الوزير زروقي و نظيره الموزمبيقي، فقد شكل فرصة لاستعراض التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار.

واغتنم الوزير الموزمبيقي هذه المناسبة ليعبر عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير دعم الجزائر الدائم لموزمبيق.

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