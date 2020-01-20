وزير التجارة: أكبر رهان لنا اليوم هو تصدير أكبر كميات ممكنة

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أن أكبر رهان للوزارة هو تصدير أكبر كميات ممكنة إلى الدول التي عقدت إتفاقيات مع الجزائر.

وأفاد رزيق، اليوم الإثنين في تصريح له على هامش ملتقى حول شروط التجارة الخارجية، أن “فهم أليات ومصطلحات التجارة الخارجية يلعب دور كبير لترقية القطاع”.

وأضاف أن “أكبر رهان ستعمل عليه وزارة التجارة هو تصدير أكبر كميات ممكنة خاصة للمناطق التي لنا معها إتفاقيات”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الديناميكية الجديدة للتجارة الخارجية تتمثل أساسا في عقلنة الواردات وتشجيع التصدير خارج المحروقات”.

لذلك أكد أنه “تم وضع مجموعة من الآليات الخاصة بذلك، منها تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات، وكذا المشاركة بكثافة في التظاهرات الدولية”.

كما ذكر وزير التجارة عزم الوزارة على توطيد جسر الثقة مع المتعاملين، وقال أن “الهدف الأسمى للوزارة هو زيادة حجم صادراتها”.

مشيرا انه “من غير المعقول ان بلد بحجم الجزائر، تبقى حجم صادراته خارج قطاع المحروقات بهذا الضعف”.