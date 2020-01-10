وزير التجارة: أولوية إستثمار الجالية الجزائرية بالخارج في بلدهم الأم

أكد وزير التجارة أن أولوية إستثمار الجالية الجزائرية بالخارج يكون في بلدهم الأم.

دعا وزير التجارة، كمال رزيق، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا إلى ترويج الإجراءات التحفيزية التي إتخذتها الحكومة في سبيل الرقي بالإقتصاد الوطني.

وأشار رزيق، في بيان لوزارة التجارة، أن أولوية إستثمار الجالية الجزائرية بالخارج يجب أن تنصب نحو بلدهم الأم.

كما ذكر وزير التجارة بجملة التدابير التشجيعية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2020.

وأشار أن جملة التدابير تولي الأهمية والمكانة الخاصة للإستثمار في الجنوب والمناطق الحدودية.

هذا وإستقبل وزير التجارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء، وفدا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا.