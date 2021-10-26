وزير التجارة: إحصاء نحو 6 آلاف مستورد وهمي عبر الوطن

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، أن مصالحه أحصت نحو 6000 مستورد وهمي عبر الوطن خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رزيق لدى افتتاحه لأشغال يوم إعلامي حول “دور الإعلام في ترقية الصادرات خارج المحروقات“. أن عملية التطهير التي باشرتها الحكومة مكّنت من إحصاء نحو 6000 مستورد وهمي كانوا ينشطون بسجلات تجارية وهمية أو مؤجرة. مشيرا إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتطهير هذا المجال خلال سنوات 2016 و 2017 و2018 مكنت من تقليص عدد المستوردين على المستوى الوطني من 45 ألف مستورد إلى 15 ألف مستورد. و هو العدد المرشح للإنخفاض إلى 9000 مستورد خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهتها أشاد الوزير بالنتائج المحققة في مجال ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات. و الذي بلغ نهاية شهر سبتمبر المنصرم 3.4 مليار دج. والمتوقع إتفاعها إلى 4 مليار دج مع نهاية السنة الجارية.

وأضاف رزيق، أنه لم يسبق للجزائر أن حققت نتائج مماثلة في حجم الصادرات خارج مجال المحروقات. مضيفا أن رفع الصادرات خارج المحروقات هو ضمن إلتزامات رئيس الجمهورية.كما أن التحدي الواجب رفعه حاليا هو المحافظة على هذه النتائج التي تعد مؤشرا لتعافي الإقتصاد الوطني وتحقيق إقتصاد قوي قائم بصادرات قوية.

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