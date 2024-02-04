وزير التجارة: إرتفاع أسعار بعض المشروبات الغازية غير مقبول

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على أن الإرتفاع غير المبرر لأسعار بعض المشروبات الغازية، غير مقبول وسيعرض أصحابها للمسائلة القانونية.

وأورد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة BEVALG بقصر المعارض صافكس: “لن نسمح بالرفع العشوائي للأسعار”.

وأضاف الوزير: “سنقوم بتطبيق القوانين ضد المتلاعبين بعدما سجلنا رفع علامتين معروفتين في السوق الوطنية لانتاج المشروبات الغازية أسعار منتجاتها”.

وتابع زيتوني، أن بعض المنتجين يغتنمون بعض الفرص والفترات للرفع من الأسعار، وهو أمر مرفوض.

حيث ذكر بأوامر رئيس الجمهورية، حول قانون المالية لسنة 2024، حول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.