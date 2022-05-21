وزير التجارة: استلام 13 مخبرا جديدا قبل جوان 2023
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم السبت، عن استلام 13 مخبرا جديدا قبل جوان 2023.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته الى ولاية البليدة، أن كل المصانع لها مخابر خاصة، داعيا الى الربط بين المخابر الحكومية و الخاصة للعمل لمصلحة المستهلك.
منوها في السياق ذاته إلى أن المخابر ليست مفتوحة فقط لوزارة التجارة و إنما مفتوحة لكل القطاعات.
كما كشف عن تجنيد كل المخابر التابعة لوزارة التجارة، للوصول إلى صيف دون تسمم غذائي، كاشفا عن استلام 13 مخبر جديد قبل جوان 2023.
بالمقابل أعلن رزيق، عن كميات كبيرة من الحنفيات ستصدر إلى دولة جارة بالإضافة إلى دول أفريقية و أوربية. مضيفا أن نسبة الادماج في بعض هذه المنتجات 100/100 في المواد الأولية.
وتابع:” حماية المنتوج الوطني في مجال الكوسمتيك ابتداءً من سبتمر 2021 و هذا الإجراء سمح لبعض الشركات الوطنية برفع من نسبة ادماجها إلى قرابة 100/100 و التوجه لما لا إلى التصدير الى افريقيا و غيرها.”
كما يسعى قطاع التجارة، -حسب الوزير-سعي إلى بلوغ 7 ملايير دولار مواد مصدرة للخارج كهدف حكومي.
الى جانب ذلك، أكد وزير التجارة، أنه منذ تسعة أشهر السوق الوطني متشبع بعلامات جزائرية الصنع في مجال الكوسميتيك و بها حصة محترمة في عملية التصدير.
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وزارة التجارة: تخصيص أسواق الرحمة لبيع الكباش وأخرى للأدوات المدرسية
وزارة التجارة: تخصيص أسواق الرحمة لبيع الكباش وأخرى للأدوات المدرسية
كما أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بتنظيم أسواق رحمة مخصصة لبيع الماشية والأدوات المدرسية عبر كامل القطر الوطني.
وفي بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير رزيق أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم اسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة
لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.
إضافة إلى تنظيم اسواق اخرى تخصص لبيع الادوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت الولاة.
كما أمر الوزير من مدراء التجارة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل
للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن.
والتي من اهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الاسعار.