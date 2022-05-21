وزير التجارة: استلام 13 مخبرا جديدا قبل جوان 2023

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم السبت، عن استلام 13 مخبرا جديدا قبل جوان 2023.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته الى ولاية البليدة، أن كل المصانع لها مخابر خاصة، داعيا الى الربط بين المخابر الحكومية و الخاصة للعمل لمصلحة المستهلك.

منوها في السياق ذاته إلى أن المخابر ليست مفتوحة فقط لوزارة التجارة و إنما مفتوحة لكل القطاعات.

كما كشف عن تجنيد كل المخابر التابعة لوزارة التجارة، للوصول إلى صيف دون تسمم غذائي، كاشفا عن استلام 13 مخبر جديد قبل جوان 2023.

بالمقابل أعلن رزيق، عن كميات كبيرة من الحنفيات ستصدر إلى دولة جارة بالإضافة إلى دول أفريقية و أوربية. مضيفا أن نسبة الادماج في بعض هذه المنتجات 100/100 في المواد الأولية.

وتابع:” حماية المنتوج الوطني في مجال الكوسمتيك ابتداءً من سبتمر 2021 و هذا الإجراء سمح لبعض الشركات الوطنية برفع من نسبة ادماجها إلى قرابة 100/100 و التوجه لما لا إلى التصدير الى افريقيا و غيرها.”

كما يسعى قطاع التجارة، -حسب الوزير-سعي إلى بلوغ 7 ملايير دولار مواد مصدرة للخارج كهدف حكومي.

الى جانب ذلك، أكد وزير التجارة، أنه منذ تسعة أشهر السوق الوطني متشبع بعلامات جزائرية الصنع في مجال الكوسميتيك و بها حصة محترمة في عملية التصدير.

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