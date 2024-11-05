وزير التجارة: القهوة كانت تُباع تحت الطاولة.. ملف استيرادها هو آخر قلاع الفساد

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه سيتم إغراق السوق بمادة القهوة وسنضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.

وأضاف وزير التجارة على هامش زيارته اليوم الثلاثاء إلى ولاية قسنطينة، أنه تم خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 42 مليار وسيتم البقاء على هذا الرقم إذا كان ضروريا لتلبية إحتياجات المواطن. مشيرا إلى أن الاستيراد سيبقى لا محال وترشيده أمر ضروري.

وكشف وزير التجارة، أنه تم إدماج مؤسسات عمومية في عملية استيراد القهوة على غرار أغروديف. خاصة وأن 701 مليون دولار هي قيمة استيراد القهوة. مؤكدا على تنويع الاستيراد لتفادي الاحتكار والبقاء رهينة لقوت الجزائريين.

وأوضح الوزير، أن كل الورشات التي فتحها الرئيس من أجل تنظيم التجارة الخارجية للقضاء على محولي العملة. وملف القهوة هو آخر قلاع الفساد لتحويل العملة الصعبة فيما يخص بعض مستوردي القهوة . خاصة وأن بعض المستوردين يستوردو القهوة من أجل التحويل غير انهم يبيعونها في سوق الجملة بالسمار تحت الطاولة بأسعار 1700 دج للكيلوغرام الواحد.

وأكد وزير التجارة، أن الدولة قوية والمواطنين الذين تسببوا في التذبذب تم الوصول إليهم، خاصة القهوة. حيث تم الانتهاء من ملف العدس والحليب وحان الآوان للقهوة ومواد واسعة الاستهلاك للحفاظ على قوت الجزائريين.