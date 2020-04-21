وزير التجارة: تخفيض سعر زيت المائدة في رمضان

طالب وزير التجارة كمال رزيق مصنعي مادة زيت المائدة على المستوى الوطني الى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان.

وحس بيان الوزارة دعا الوزير المتعاملين لشعبة زيت المائدة بتخفيض سعر مادة زيت المائدة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

خاصة الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم بفعل تفشي وباء كورونا

من جهتهم أبدى المتعاملون الإقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب.

كما أثنى المتعاملون الإقتصاديون على مبادرة وزارة التجارة وإبداء كامل استعدادهم للتعاون من أجل رفع حجم الإستثمارات المحلية.

وهذا لتعويض الواردات وفق الرؤية المستقبلية الخاصة بهذه الشعبة التي تسطرها وزارة التجارة.

وخلال ترأسه لإجتماع ع المتعاملون الإقتصاديون مقر الوزارة أكد رزيق ضرورة ترشيد فاتورة الواردات.

وذلك فيما يخص بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمنتج المحلي.

ويدخل هذا اللقاء في اطار المشاورات التي يجريها الوزير مع جميع الشعب والشركاء والمعنيين.

وللإشارة فقد إستقبل أمس الوزير مصنعي مادة السكر الذين دعاهم الى تخفيض سعر هذه المادة عشية رمضان.