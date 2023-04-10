وزير التجارة: تصنيع ألبسة لماركات عالمية في الجزائر لأول مرة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن نشاط النسيج والجلود يشهد تقدما ملحوظا في بعض المنتجات.

وأشار وزير التجارة خلال كلمة له بمناسبة إفتتاح معرض المنتجات النسيجية، أنه سيتم إمضاء أربع اتفاقيات وعقود بين مستوردين جزائريين للعلامة الواحدة للألبسة مع المجمع الوطني للنسيج. على غرار علامة “طايال” و”جيتاكس”. من أجل تصنيع علامات عالمية لأول مرة في الجزائر. حيث يوجد 56 متعامل اقتصادي.

وأضاف وزير التجارة، أن هناك ماركات عالمية تستوردها الجزائر على الحالة تم الاتفاق مع المتعاملين من أجل تصنيع علامات عالمية في الجزائر. حيث أن المادة الأولية موجودة لخلق مناصب شغل وثروة لنقل المعرفة والتكنولوجيا الى الجزائر. مشيرا إلى أن عملية التصنيع بدأت مع بعض العلامات وهناك إمكانية إلى توسيع الصناعة لماركات عالمية أخرى لتقليص فاتورة الإستيراد.

أكد وزير التجارة، أنه يتعين معالجة النقائص الموجودة في قطاع النسيج، من أجل إرسال صناعة حثيثة ومتطورة للمنتجات النسيجية والأحذية من حيث الجودة والإتقان. مضيفا أن قطاع النسيج والجلود والأحذية خلال سنة 2022 صدّر ماقيمته 31.86 مليون دولار. وبلغت صادرات المنتوجات 24 مليون دولار. وصادرات الجلود إرتفعت إلى 8 مليون دولار.

كما سجلت صادرات الأحذية 102 ألف دولار كانت موجهة الى 5 بلدان افريقية، نيجيريا، تونس، النيجر، موريتانيا، والستغال. بالإضافة كذلك إلى وضع خارطة للصناعات النسيجية والجلدية قصد الإلمام بالقدرات الانتاجية لكل منتوج. وخاركة للانتاج من أجل عدم حرمان المواطنين من المنتوجات الناقصة ويمكن إستيرادها.

وكشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، إلى أن المنتوج الموجود في السوق ولديه تنافسية ويخلق مناصب شغل يجب المحافظة عليه. واستيراد المنتوةجات الناقصة فقد لتفادي حرمان المواطنين.

كما دعا وزير التجارة، كل المتعاملين الإقتصاديين والأجانب إلى الإستثمار في هذا القطاع الواعد لأنه سوق مربحة ومفتوحة على عدة تكتلات.

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