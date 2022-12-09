وزير التجارة: حجز 897 طن من الموز.. وهذا سبب ارتفاع سعره

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، حول ارتفاع أسعار الموز، بأن الظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق. مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في إجراء تحقيق معمق حول الأسباب.

وقال وزير التجارة رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه في إطار عمليات الرقابة. تم خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز. مشيرا إلى أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 جانفي 2022. تم إستحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز المسموح باستيرادها. حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا.

كما أشار وزير التجارة، إلى أن الحصة المسموح باستيرادها من الموز لسنة 2022.0220 بلغت 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 181 مستورد.

وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة، أوضح وزير التجارة، رزيق أن هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية. غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها. شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة.

وذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية.

كما أضاف وزير التجارة بالنسبة لمادة التمور، يستهدف القطاع تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر بـ250 مليون دولار. في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة.

ووفقا للأرقام التي كشف عنها رزيق، فقد تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019. و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020. بالإضافة كذلك إلى 76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.

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