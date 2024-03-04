وزير التجارة: سعر لحم “الغنمي” و”البقري” المحلي فاق كل الحدود

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، أن اللحم المحلي سعره تجاوز كل الحدود وفاق 2800 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحم الغنمي.

وأضاف وزير التجارة على هامش إطلاحه للحملة الوطنية ضد التبذير اليوم الإثنين، أن اللحم المستورد بتكنولوجيات التفريغ لا يجب أن يتجاوز سعره 1200 دج للكيلوغرام الواحد. مؤكدا عدم التسامح ذد كل التجار الذين يرفعون الأسعار فوق سعرها المحدد. مشيرا إلى أن المواطنين الذين يلاحظون أن التجار رفعو السعر المحدد عليهم بالتبليغ من اجل اتخاذ الإجراءات الضرورية ضدهم.

وأشار الوزير، إلى أنه وخلال السنة الماضية تم جلب 285 ألف رأس من الغنم من أجل كسر الأسعار. مؤكدا أن سعر لحم الغنمي المحلي والمقدر بـ 2890 دج للكيلوغرام والبقري بـ 2700 دج باهضة الثمن مشيرا إلى أن هذه الأسعار تجاوزت كل الحدود المعقولة.

وأكد وزير التجارة في سياق ذي صلة، أن قرار رئيس الجمهورية، باستيراد اللحوم جاء من أجل السماح للمواطنين بإقتناء هذه المادة بأسعار مقبولة. ومن أجل إعادة نمو حظيرة الحيوانات التي بلغت 23 مليون رأس من الغنم. مؤكدا أن رئيس الجمهورية شدّد على أن القدرة الشرائية للمواطن هي خط أحمر. ونلجأ للإستيراد من أجل كسر الأسعار.