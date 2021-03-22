وزير التجارة: مادة الزيت متوفرة إلى غاية نهاية جوان وكل ما روّج له أكاذيب

طمأن وزير التجارة كمال رزيق اليوم الإثنين المواطن الجزائري من وفرة مادة زيت المائدة وبكميات ضخمة.

وأوضح الوزير خلال نزله ضيفا على التلفزيون العمومي أن كميات الزيت متوفرة بما يكفي إحتياجاتنا إلى غاية نهاية جوان المقبل.

وأكد الوزير أن مايروّج له من نذرة مادة الزيت مجرد إشاعة كاذبة الغرض منها ضرب مصداقية الوزارة وزعزعت السوق الوطنية.

تابع الوزير ان الأيادي التي كانت تحرك الإشاعات لمادة السميد السنة الماضية هي نفسها التي تقوم بالترويج الكاذب للزيت.

وكشف رزيق أن الوزارة قامت رفقة بمصالح الدرك الوطني والشرطة بحجز أكثر من 15 ألف لتر من الزيت خلال يومين.

ومن جهة أخرى قال كمال رزيق ان الجزائر لديها 12 نوع من الزيت منها 10 أنواع مدعمة ومسقف سعرها بـ 600 دينار .

وأضاف الوزير أنه تم عقد لقاءات مع وزارة المالية والفلاحة والموارد المائية تم توفير من حيث العروض الكميات التي سيتم توفيرها تكفي أكثر مما كانت في رمضان الماضي.

وجدد الوزير تطمينه للواطنين بوفرة كل المواد الإستهلاكية وبكميات ضخمة خلال الشهر الفضيل.

وفي ذات السياق قال الوزير أنه قدّم لرئيس الجمهورية تقريرا خلال مجلس الوزراء الماضي بوفرة المواد الإستهلاكية في رمضان

وكشف الوزير بالارقام كمية المواد ذات الإستهلاك الواسع نذكر منها:

السكر الأبيض أكثر من 24 ألف طن

الزيت الخام 94 ألف طن

الزيت الموضبة 25 ألف طن

البطاطا 50 ألف طن

الفواكه والخضر نحو 1.6 مليون طن.