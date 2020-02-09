وزير التجارة: نحو إستيراد المواشي والأبقار من الدول الإفريقية المجاورة

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأحد، أن الوزارة بصدد “التفكير في إستيراد المواشي والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد”.

وأوضح رزيق، في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن الأبقار والمواشي سيتم “ذبحها بالجنوب مع مراعاة الجانب الصحي وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم”.

وأضاف وزير التجارة أنه سيتم “السماح بإستيراد المواشي، أفضل من إستيراد اللحوم المجمدة التي لا نعرف مصدرها جيدا”.

وقال الوزير أن العملية ستتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، دراسة إمكانية إنشاء مذابح في ولايات الجنوب على غرار أدرار وتمنراست وتندوف.

واعلن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب المتعلقة لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة.