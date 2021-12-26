وزير التجارة: نسعى لتحقيق التنمية وتطوير العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، مكنت من تحسن الأوضاع من أجل تحقيق التنمية.

وأضاف وزير التجارة على هامش إفتتاح الطبعة 35 لمعرض الأسيهار “بتمنراست”، أنه قد شارك أكثر من 150 عارضا في المعرض المخصص للمنتوجات القابلة للتصدير وهو ما يدل على أهميته واهتمام الحكومة بالمنتجات الوطنية. كما أن نجاح المعرض يدل على أهمية المنطقة للولوج إلى إفريقيا.

كما أشار في ذات السياق، أن الحكومة تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع البلدان المشاركة على غرار مالي، النيجر، موريتانيا، التشاد، والصحراء الغربية. من أجل تشجيع التجارة الجزائرية والافريقية.

وأشضاف رزيق في سياق متصل، أن معرض أسيهار هو آخر نشاط لقطاع التجارة لسنة 2021 من تمنراست، من أجل زيادة النتائج المحققة في قيمة الصادرات والواردات بتكافئ جميع القطاعات

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