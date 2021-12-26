وزير التجارة: نسعى لتحقيق التنمية وتطوير العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة
قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، مكنت من تحسن الأوضاع من أجل تحقيق التنمية.
وأضاف وزير التجارة على هامش إفتتاح الطبعة 35 لمعرض الأسيهار “بتمنراست”، أنه قد شارك أكثر من 150 عارضا في المعرض المخصص للمنتوجات القابلة للتصدير وهو ما يدل على أهميته واهتمام الحكومة بالمنتجات الوطنية. كما أن نجاح المعرض يدل على أهمية المنطقة للولوج إلى إفريقيا.
كما أشار في ذات السياق، أن الحكومة تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع البلدان المشاركة على غرار مالي، النيجر، موريتانيا، التشاد، والصحراء الغربية. من أجل تشجيع التجارة الجزائرية والافريقية.
وأشضاف رزيق في سياق متصل، أن معرض أسيهار هو آخر نشاط لقطاع التجارة لسنة 2021 من تمنراست، من أجل زيادة النتائج المحققة في قيمة الصادرات والواردات بتكافئ جميع القطاعات
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وزير التجارة يشرف على افتتاح الطبعة 35 لمعرض “الأسيهار” بتمنراست
وزير التجارة يشرف على افتتاح الطبعة 35 لمعرض “الأسيهار” بتمنراست
سيشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأحد، رفقة وفد وزاري و إطارات و سفراء ووالي ولاية تمنراست على إفتتاح الطبعة الخامسة و الثلاثون لمعرض “الأسيهار” بتمنراست. تحت شعار “تمنراست بوابة السوق الإفريقية”.
و حسب بيان للوزارة، فإن هذه الطبعة ستنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. و بإشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات بالتنسيق مع والي ولاية تمنراست.
وسيشهد هذا المعرض المنظم من طرف شركة تصدير “فرع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير” بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” تظاهرتين إقتصاديتين، كما ستنظم الأولى في الفترة الممتدة من 26 الى 30 ديسمبر بمعرض مخصص للتصدير. و الثانية من 26 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي 2022 بمعرض مخصص للبيع من المنتج إلى المستهلك.
وأضاف المصدر، أن المعرض سيعرف مشاركة أزيد من 200 مؤسسة عارضة بين القطاعيين العمومي و الخاص. كما سيشهد أيضا مشاركة عارضين من دول أجنبية، خصوصا الإفريقية.
كما اكدت وكالة “ألجكس” على موقعها الإلكتروني على الطابع الإقتصادي الهام الذي تكتسيه هذه التظاهرة بالنسبة للجزائر و الدول الافريقية المجاورة. مشيرة إلى هدف السعي إلى تعزيز المكانة الإقتصادية للجزائر. والإسهام في ولوج المنتوج الجزائري للسوق الإفريقية وجعل ولاية تمنراست قطبا تجاريا بامتياز.