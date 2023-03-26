وزير التجارة.. هناك مخزون احتياطي كبير من المواد تحسبا لأي طارئ

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الدولة وفرت مخزون احتياطي كبير من مختلف المواد، تحسبا لأي طارئ.

كما أشار وزير التجارة في تصريح للصحافة، إلى أن كل المواد متوفرة على غرار زيت المائدة. الذي تم إقرار رفع إنتاجه تحسبا للشهر الفضيل.

في حين، قال الطيب زيتوني، إن هناك تذبذب في توزيع المواد. مضيفا أن “وزارة التجارة يجب أن تلعب دورها كما ينبغي في قضية توزيع وإيصال هذه المواد إلى مكانها”. “والذي يعتبر أمر ضروري للقطاع ومن الضروري أن لا نتهرب من المسؤوليات”.

وأعلن وزير التجارة، عن وضع خارطة جغرافية للتوزيع، وفق طبيعة، وكمية، وثقافة الاستهلاك وكل يتحمل مسؤوليتها فيما بعد”.

وزارة التجارة.. كل المواد الغذائية موجودة في رمضان

وأكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالقطاع، أحمد مقراني، أن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير. لضمان التموين المنتظم للسوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية.

وكشف مقراني للقناة الإذاعية الأولى عن إقرار زيادة استثنائية لهذه الأيام في المواد واسعة الاستهلاك. تقدر بـ1245 طن زيادة على الإنتاج العادي وذلك لتلبية الطلب المتزايد .

وفيما تعلق بمادة الحليب المدعم أبرز المتحدث ذاته إقرار زيادة جد محسوسة بكمية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب. الموجه لصناعة الحليب المدعم على مستوى 124 ملبنة عمومية وخاصة.