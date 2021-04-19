وزير التجارة يؤكد على أهمية تفعيل مجلس أعمال جزائري صربي

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، سفير جمهورية صربيا بالجزائر أليكساندر جانكوفيتش.
وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل ترقيتها.
وأكد الطرفان، على ضرورة العمل أكثر من أجل رفع حجم المبادلات التجارية البينية.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أهمية تفعيل مجلس أعمال جزائري صربي.
بالإضافة إلى إبراز دوره الفعال في البحث عن استثمارات وشراكة ثنائية في إطار قاعدة رابح رابح.
ومن جانبه جدد السفير الصربي التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما التجارية منها.
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