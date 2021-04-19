وزير التجارة يؤكد على أهمية تفعيل مجلس أعمال جزائري صربي

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، سفير جمهورية صربيا بالجزائر أليكساندر جانكوفيتش.

وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل ترقيتها.

وأكد الطرفان، على ضرورة العمل أكثر من أجل رفع حجم المبادلات التجارية البينية.

وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أهمية تفعيل مجلس أعمال جزائري صربي.

بالإضافة إلى إبراز دوره الفعال في البحث عن استثمارات وشراكة ثنائية في إطار قاعدة رابح رابح.

ومن جانبه جدد السفير الصربي التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما التجارية منها.