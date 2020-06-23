وزير التجارة يؤكد على إتمام شبكات التوزيع والمساحات التجارية الكبرى

الوطني
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وزير التجارة يؤكد على إتمام شبكات التوزيع والمساحات التجارية الكبرى
بقلم خالد زوبيري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي إجتماعين للإطارات المركزية بمقر الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الإجتماع الأول خص لدراسة ملف شبكات التوزيع والمساحات التجارية الكبرى، أين أكد الوزير حرصه على ضرورة إتمام المخطط الوطني لإنشاء هذه المساحات،

والذي أمر بإعداده مؤخرا ليتسنى لوزارة التجارة تحديد الأولويات في هذا الملف خاصة الولايات الجنوبية.

بينما الملف الثاني خص لدراسة الأرضية الرقمية الخاصة بالمعلومات الاقتصادية والتجارية والتي من شأنها أن تكون أول آلية من هذا النوع في اطار عصرنة وتحيين المعلومة الاقتصادية، يضيف البيان.


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