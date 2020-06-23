وزير التجارة يؤكد على إتمام شبكات التوزيع والمساحات التجارية الكبرى

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي إجتماعين للإطارات المركزية بمقر الوزارة.
وأوضح بيان الوزارة، أن الإجتماع الأول خص لدراسة ملف شبكات التوزيع والمساحات التجارية الكبرى، أين أكد الوزير حرصه على ضرورة إتمام المخطط الوطني لإنشاء هذه المساحات،
والذي أمر بإعداده مؤخرا ليتسنى لوزارة التجارة تحديد الأولويات في هذا الملف خاصة الولايات الجنوبية.
بينما الملف الثاني خص لدراسة الأرضية الرقمية الخاصة بالمعلومات الاقتصادية والتجارية والتي من شأنها أن تكون أول آلية من هذا النوع في اطار عصرنة وتحيين المعلومة الاقتصادية، يضيف البيان.
التعليقات (0)