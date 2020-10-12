وزير التجارة يجتمع بمنتجي ومصدري شعبة التمور

وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الوزيرين لانشغالات وكذا طموحات المتعاملين الإقتصاديين لهذه الشعبة في تسويق المنتج محليا وتصديره للخارج معربين على كامل الاستعداد للعمل والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة سواء على المستوى المحلي أو المركزي من أجل ترقية هذه الشعبة.

ومن جهته أكد وزير التجارة على مرافقة دائرته الوزارية لكل المنتجين والمصدرين فيما يخص قطاع التجارة عبر كامل القطر الوطني، حيث تحدث عن جملة من الإصلاحات خاصة على مستوى صندوق دعم الصادرات،

وما يوفره من إمكانيات لتسهيل ودعم عمليات التصدير التي صارت اليوم تخضع لمعايير عالمية يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على سمعة المنتوج الجزائري،

كما أنه سيتم أيضا التنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية بشعبة التمور من أجل النظر فيما تم طرحه من انشغالات.

كما تناول الوزير فوائد تجارة المقايضة بالنسبة لأنواع التمور المخصصة لذلك عبر المعابر الحدودية البرية سواء للتصدير أو المقايضة مع دولتي مالي والنيجر.

أما الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، فقد أبرز الميكانيزمات الجديدة التي يعتمدها القطاع من حيث الإستراتيجية الوطنية للتصدير،

وأن شعبة التمور هي منتج مهم ووجد له مكانة في الأسواق العالمية مثمنا كل المجهودات المبذولة من طرف المصدرين في ترقية التجارة الخارجية والمنتوج الوطني .

كما أشار بكاي الى عملية التكفل بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة يومي 18 و19 أوت 2020 بالجزائر بتسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتنويع الاقتصاد الوطني .