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وزير التجارة يدلي بصوته الإنتخابي بالعاصمة

الإنتخابات الرئاسية
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وزير التجارة يدلي بصوته الإنتخابي بالعاصمة
بقلم فوزية مسعدي

أدى وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي للإستحقاق الرئاسي، في العاصمة.


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