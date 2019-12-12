وزير التجارة يدلي بصوته الإنتخابي بالعاصمة
أدى وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي للإستحقاق الرئاسي، في العاصمة.
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