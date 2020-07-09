وزير التجارة يسدي تعليمات بضرورة ضمان التموين في ورقلة

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الخميس، هاتفيا مع المدير الجهوي للتجارة لناحية ورقلة والمدير الولائي للتجارة لولاية ورقلة.

وذلك بعد قرار وزارة الداخلية فرض الحجر الجزئي على كل بلديات ورقلة والوقف التام للعديد من النشاطات .

وقد أسدى الوزير خلال هذه المكالمة تعليماته بضرورة ضمان التموين بالتنسيق مع مختلف المصالح على المستوى المحلي تحت سلطة والي الولاية.

كما ذكر الوزير بالحرص التام على تطبيق الإجراءات الإحترازية لكل موظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم.

هذا وأمر الوزير من المدير الجهوي بالتنسيق مع باقي الولايات المجاورة لتكملة أي نقص أو تذبذب في عمليات التموين