وزير التجارة يشرف على افتتاح الطبعة 35 لمعرض “الأسيهار” بتمنراست

سيشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأحد، رفقة وفد وزاري و إطارات و سفراء ووالي ولاية تمنراست على إفتتاح الطبعة الخامسة و الثلاثون لمعرض “الأسيهار” بتمنراست. تحت شعار “تمنراست بوابة السوق الإفريقية”.

و حسب بيان للوزارة، فإن هذه الطبعة ستنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. و بإشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات بالتنسيق مع والي ولاية تمنراست.

وسيشهد هذا المعرض المنظم من طرف شركة تصدير “فرع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير” بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” تظاهرتين إقتصاديتين، كما ستنظم الأولى في الفترة الممتدة من 26 الى 30 ديسمبر بمعرض مخصص للتصدير. و الثانية من 26 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي 2022 بمعرض مخصص للبيع من المنتج إلى المستهلك.

وأضاف المصدر، أن المعرض سيعرف مشاركة أزيد من 200 مؤسسة عارضة بين القطاعيين العمومي و الخاص. كما سيشهد أيضا مشاركة عارضين من دول أجنبية، خصوصا الإفريقية.

كما اكدت وكالة “ألجكس” على موقعها الإلكتروني على الطابع الإقتصادي الهام الذي تكتسيه هذه التظاهرة بالنسبة للجزائر و الدول الافريقية المجاورة. مشيرة إلى هدف السعي إلى تعزيز المكانة الإقتصادية للجزائر. والإسهام في ولوج المنتوج الجزائري للسوق الإفريقية وجعل ولاية تمنراست قطبا تجاريا بامتياز.

و كان والي تمنراست قد اكد في تصريح له، أنه سيتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إنجاح هذا الموعد الهام. الذي سيساهم في إعطاء ديناميكية وحركية كبيرة في المنطقة.

للإشارة، فقد تم تخصيص ثلاثة فضاءات لهذه التظاهرة الإقتصادية التي سيشرف عليها وزير التجارة وهي سوق “الأسيهار” وسط مدينة تمنراست. بمساحة 7 هكتار وبمساحة مخصصة لعرض السلع بـ 19.000 متر مربع. و الفضاء المقابل لسوق “الأسيهار” بمساحة أكثر من 17.500 متر مربع كموقع ثاني. فيما يقع الموقع الثالث شمال مدينة تمنراست على بعد 13 كلم بمساحة 3 هكتارات وهو عبارة عن قاعدة لوجيستية مخصصة لاستقبال السلع