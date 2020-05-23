وزير التجارة يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، كل الجزائريين وقطاع التجارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يرفع الله عن الجزائر جائحة “كورونا”.

وقدّم رزيق في “فيديو” مسجّل نشره عبر صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، تهانيه الخالصة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع موظفي قطاع التجارة.

مضيفا بالقول:”أقدّم كل التهاني والتبريكات إلى الشعب الجزائري، سائلا المولى عزّ وجل أن تكون هذه المناسبة، مناسبة خير وازدهار ورخاء”

متمنيا بالمناسبة أن يكون العيد فأل خير لرفع هذه الجائحة عن المجتمع الجزائري بقدرة الله.

كما هنأ وزير التجارة عمال قطاعه قائلا:”يطيب لي أن أقدّم التهاني والتبريكات لكل موظفي وإطارات وزارة التجارة الذين وفّوا ما التزموا به خلال هذا الشهر الكريم”.

مضيفا:”الذين استطاعوا أن يجعلوا من استقرار الأسواق حلما يتحقق هذه السنة، وبالتالي لأول مرة منذ سنوات وسنوات ينعم الشعب الجزائري باستقرار السوق من ناحية التموين والأسعار”.

وأكد رزيق في ختام رسالة تهنئته بأن الفضل في استقرار الأسواق هذه السنة، يعود لله أولا وللمجهودات الجبّارة التي بذلت من طرف أعوان الرقابة وأعوان التجارة.

مشيدا بدور عدة أجهزة في ذلك، شاكرا مرافقة ومساعدة وزارة الداخلية المتمثلة في الأمن الوطني ووزارة الدفاع الممثلة في الدرك الوطني ووزارة الفلاحة.

وفي الختام، قال رزيق في التسجيل:”أغتنم هذه السانحة لأقدم تهانيّ الخالصة لإخواننا التجار وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات التجار، سواء منظمة أو نقابة، على المجهودات التي بذلت معنا من أجل استقرار هذه الأسواق”.

وذكّر رزيق بدور هذه الأجهزة مع قطاع التجارة في جعل السوق تقدّم أسعارا معقولة وجودة مقبولة رغم الجائحة والظروف الصعبة وبروز أشباه التجار الذين تعكير صفوة المجتمع الجزائري في قضاء شهر رمضان.