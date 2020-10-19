 وزير التربية:”لا تأجيل للدخول المدرسي.. ومن الضروري استئناف الدراسة حضوريا”

طمأن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بأن الدخول المدرسي سيكون في وقته المحدد، أي غدا الأربعاء بالنسبة للتعليم الابتدئي كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الصحي المرتبط بجائحة “كورونا”، دفع الوزارة الوصية إلى تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إعادة فتح المؤسسات التعليمية واستئناف الدراسة.

وشدّد الوزير خلال ترؤسه أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عبر تقنية التحاضر المرئي، على ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والأساتذة وجميع المستخدمين والحرص على سلامتهم، وجعل ذلك أولوية الأولويات، وضرورة استئناف الدراسة حضوريا بالقدر الممكن والحجم الزمني المتاح، وكذا العمل الدؤوب للطاقم التربوي على توعية ومرافقة التلاميذ وتحسيس الأولياء بأهمية تعاونهم في ذلك.

وركز الوزير في كلمته بأنه وبدءًا من الدخول المدرسي، يستوجب السهر على التطهير اليومي لكل مرافق المؤسسة بعد خروج التلاميذ وتهوية القاعات، مع استغلال كل منافذ المؤسسة، والتجند لتطبيق “البروتوكول” في كل محطاته، وضرورة التعامل بحكمة أمام حالة الاشتباه في إصابة أحد التلاميذ وعدم تهويلها والتقيد الكامل بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، مذكرا في ذات الموضوع، بضرورة التكفل بالجانب النفسي للتلاميذ من طرف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وأكد الوزير في هذا الصدد، على ضرورة الاحترام الصارم لـ”البروتوكول” الوقائي الصحي والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه من إجراءات وقائية في مختلف المحطات، من حيث العمل على تطهير كل مرافق المؤسسة التعليمية وتهيئة فضاءاتها، بما يضمن التباعد الجسدي وحركة التلاميذ في اتجاه يجنّب الاحتكاك بين التلاميذ مع تهيئة قاعات الدراسة وتنظيم الطاولات، وتوفير كل مستلزمات تطبيق إجراءات “البروتوكول” الصحي من أقنعة واقية ومطهّر كحولي وصابون سائل ومقياس الحرارة.

كما تطرق واجعوط خلال الندوة المرئية إلى وجوب توفير التأطير التربوي لكل مادة وفي كل مستوى وكل مرحلة تعليمية، والحرص على تواجد التأطير الإداري بما يضمن السير الحسن للمؤسسة التعليمية، والعمل على إيصال الكتاب المدرسي إلى التلميذ، وذلك بتسريع عملية بيعه وتوزيعه على المستفيدين منه مجانا، مع متابعة كل العمليات الخاصة بفتح المطاعم المدرسية وتوفير النقل المدرسي بالتنسيق مع السلطات المحلية وضمان متابعة كل العمليات المرتبطة بالتضامن المدرسي.