وزير التربية: إجراءات جديدة الموسم المقبل لتخفيف الحقيبة المدرسية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الإهتمام بالتعليم الابتدائي وأساتذة هذا الطور يشكل أولوية الأوليات في إعداد القانون الأساسي.

وأضاف وزير التربية على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة، بأن هناك مجهود كبير ينصب حول أساتذة الطور الابتدائي في إعداد القانون الأساسي. حيث سيكون لهم حق كبير. و ستسند المهام التي يقومون بها حاليا إلى رتب أخرى ستتكفل بذلك.

و أشار بلعابد إلى أن الإهتمام بالطور الإبتدائي. يعتبر ركيزة أساسية كما هو معمول به في كثير من المنظومات التربوية العالمية. مذكرا بأن “مسعى الذهاب بالمدرسة الجزائرية بعيدا. كما يطمح إلى ذلك رئيس الجمهورية. أين سيعرف فتح ملفات كبرى سيعلن عنها في وقتها، و من سلطات عليا لكون هذا الموضوع هو شأن دولة.

وأكد بلعابد، أن الموسم المقبل سيعرف القطاع إجراءات ملموسة تعنى بتخفيض الحقيبة المدرسية، و برامج جديدة ستكون في صلبها الجزائر الجديدة. حيث ستكون المدرسة مرآة المجتمع وقاطرته في ظل الحفاظ على رموز الهوية الوطنية.

وكشف في سياق متصل، أن التلقيح عامل ضروري ومهم بالنسبة للقطاع. مشيرا إلى أن قطاع التربية ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية الصارم و الحازم لتلقيح العاملين في عدد من القطاعات لأبناء منها التربية تم بلوغ نسبة الملقحين 33 بالمائة.

وأوضح بلعابد أنه، رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة والتي تتواصل إلى مرحلة ثالثة من حملة التلقيح. إلا أن النسبة المحققة المتعلقة بالإقبال على التلقيح غير كافية بالنظر إلى خطورة هذا الوباء.

للإشارة، يواصل وزير التربية عبد الحكيم بلعابد زيارته لولاية الجلفة التي تدوم يومين، حيث سيقوم بتدشين ثانوية بالقطب الحضري الجديد بحي “بربيح” بعاصمة الولاية. كما سيعاين عدد من المؤسسات التربوية بكل من بلديات دار الشيوخ و عين الإبل وتعظميت. كما سيقدم له عرض مفصل حول الآليات المجسدة ميدانيا في سبيل تحسين ظروف التمدرس بمناطق الظل.

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