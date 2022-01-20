وزير التربية: إجراءات جديدة خلال الدخول المدرسي المقبل

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تجسيد عمليتين إثنتين قبل الدخول المدرسي المقبل 2022.2023 من أجل تخفيف المحفظة المدرسية على التلاميذ.

وأشار وزير التربية خلال جلسة عامة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن الإجراء الأوّل يخص عدد كبير من الألواح الإلكترونية والتي رصد لها مبلغ مالي معتبر. بهدف تعميم استعمال الألواح الإلكترونية في المدارس لتخفيف ثقل المحفظة خاصة في الطور الإبتدائي.

وأوضح وزير التربية، أنه سيتم العمل على تسريع الإجراءات المسهلة لهذا المشروع. إلى غاية القضاء نهائيا على ثقل المحفظة. مشيرا إلى أن هذا الإجراء على مستوى الطور الإبتدائي ما هو إلا بداية فقط. حيث سيتم العمل على تعميمه على الاطوار التعليمية الثلاثة مستقبلا.

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وزير التربية: إجراءات جديدة الموسم المقبل لتخفيف الحقيبة المدرسية

شف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الإهتمام بالتعليم الابتدائي وأساتذة هذا الطور يشكل أولوية الأوليات في إعداد القانون الأساسي. وأضاف وزير التربية، بأن هناك مجهود كبير ينصب حول أساتذة الطور الابتدائي في إعداد القانون الأساسي. حيث سيكون لهم حق كبير. و ستسند المهام التي يقومون بها حاليا إلى رتب أخرى ستتكفل بذلك. و أشار بلعابد إلى أن الإهتمام بالطور الإبتدائي. يعتبر ركيزة أساسية كما هو معمول به في كثير من المنظومات التربوية العالمية. مذكرا بأن “مسعى الذهاب بالمدرسة الجزائرية بعيدا. كما يطمح إلى ذلك رئيس الجمهورية. أين سيعرف فتح ملفات كبرى سيعلن عنها في وقتها، و من سلطات عليا لكون هذا الموضوع هو شأن دولة. وأكد بلعابد، أن الموسم المقبل سيعرف القطاع إجراءات ملموسة تعنى بتخفيض الحقيبة المدرسية، و برامج جديدة ستكون في صلبها الجزائر الجديدة. حيث ستكون المدرسة مرآة المجتمع وقاطرته في ظل الحفاظ على رموز الهوية الوطنية. وكشف في سياق متصل، أن التلقيح عامل ضروري ومهم بالنسبة للقطاع. مشيرا إلى أن قطاع التربية ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية الصارم و الحازم لتلقيح العاملين في عدد من القطاعات لأبناء منها التربية تم بلوغ نسبة الملقحين 33 بالمائة.

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