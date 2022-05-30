وزير التربية: إجراءات صارمة ضد ناشري المواضيع المفبركة عشية الإمتحانات

كشف وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينشر موضوع مفبرك عشية الإمتحانات الرسمية.

وفي هذا السياق دعا الوزير من ولاية قسنطينة، خلال ندوة صحفية، المترشحين للامتحانات “البكالوريا” و”البيام”، الى عدم الانسياق وراء الاشاعات على موافع التواصل الاجتماعي.

كما أكد الوزير أن أسئلة امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ستكون من المواضيع التي درسها المترشح خضوريا في المؤسسة.

بالمقابل دعا التلاميذ الى المراجعة في هدوء والابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي، لاجتناب التشويش و الاشاعات وتشتيت التركيز من خلال نشر مواضيع مغلوطة عشية الامتحان.

وعن اجرات امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2022، أكد الوزير على أنه سيتم الحفاظ على الاجراءات المعمول بها سابقا منها منح نصف ساعة من الوقت للمترشح للاختيار بين الموضوعين.

الى جانب ذالك أكد بلعابد على أن الدولة عازمة على تأمين مناخ الامتحانات، ومرافقة التلاميذ لاجتيازه في أجواء هادئة وناجحة.

من جانبه كشف الوزير عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في قطاع التربية، مع بداية الموسم الدراسي المقبل منها تخفيف وزن المحافظ، و مراجعة البرامج واجراءات أخرى سيكشف عنها لاحقا.

للاشارة، فقد أشرف الوزير من ولاية قسنطينة على حفل تسليم قرارات الادماج للمشرفين التربويين.

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