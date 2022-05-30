وزير التربية: إجراءات صارمة ضد ناشري المواضيع المفبركة عشية الإمتحانات
كشف وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينشر موضوع مفبرك عشية الإمتحانات الرسمية.
وفي هذا السياق دعا الوزير من ولاية قسنطينة، خلال ندوة صحفية، المترشحين للامتحانات “البكالوريا” و”البيام”، الى عدم الانسياق وراء الاشاعات على موافع التواصل الاجتماعي.
كما أكد الوزير أن أسئلة امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ستكون من المواضيع التي درسها المترشح خضوريا في المؤسسة.
بالمقابل دعا التلاميذ الى المراجعة في هدوء والابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي، لاجتناب التشويش و الاشاعات وتشتيت التركيز من خلال نشر مواضيع مغلوطة عشية الامتحان.
وعن اجرات امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2022، أكد الوزير على أنه سيتم الحفاظ على الاجراءات المعمول بها سابقا منها منح نصف ساعة من الوقت للمترشح للاختيار بين الموضوعين.
الى جانب ذالك أكد بلعابد على أن الدولة عازمة على تأمين مناخ الامتحانات، ومرافقة التلاميذ لاجتيازه في أجواء هادئة وناجحة.
من جانبه كشف الوزير عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في قطاع التربية، مع بداية الموسم الدراسي المقبل منها تخفيف وزن المحافظ، و مراجعة البرامج واجراءات أخرى سيكشف عنها لاحقا.
للاشارة، فقد أشرف الوزير من ولاية قسنطينة على حفل تسليم قرارات الادماج للمشرفين التربويين.
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وزير التربية يشارك في أشغال الدورة الـ26 لمنظمة الالكسو بتونس
وزير التربية يشارك في أشغال الدورة الـ26 لمنظمة الالكسو بتونس
كما شارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت في أشغال الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لمنظمة (ألكسو)، المنعقدة بالعاصمة التونسية.
وأفاد بيان للوزارة، أن وزير التربية بلعابد الذي يعد أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
إجتمع على هامش الدورة بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد ولد اعمر.
الذي تناول معه عدة مواضيع أهمها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل المنظمة. من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.
كما إلتقى وزير التربية من جهة أخرى بنظيره التونسي فتحي السلاوتي. حيث ثمن الطرفان التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024. بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي.
و بحث الوزيران، أيضا سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات الخبراء التربويين.
و في مجال البيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث التربوي والتكوين.
وأشار البيان، إلى أن الوزيران أعربا عن إرادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون إلى مستوى العلاقة
الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين”.