وزير التربية: إعادة بعث الرياضة المدرسية للوقاية من العنف المدرسي والإنحراف

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن التربية الرياضية احد الإلتزامات التي أقرتها الدولة من اجل النهوض بها.

وأضاف الوزير، أنه سيتم ترقية الرياضة المدرسية من خلال مرافقة جادة للرياضة والرياضيين في الجامعة والمدرسة، خاصة وان رئيس الجمهورية أكد على تعزيز نشاطات الرياضة والرياضة المدرسية في مختلف الاطوار ورياضة النخبة .

وأوضح الوزير، أن اللجنة القطاعية المشتركة ستعمل على تفعيل الرياضة المدرسية وترقيتها من خلال بروز المواهب الرياضية الشابة وتجديدها، لأن الرياضة المدرسية خزان لا ينفذ من الطاقات والمواهب.

وأضاف واجعوط أن إعادة بعث الرياضة المدرسية وتعزيز أنظمة الأندية هدفه الوقاية من العنف في الوسط المدرسي والانحراف، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد ٱليات لتعزيز الموهوبين ومرافقتهم لتزويد الفرق الرياضية المدرسية وتحضيرهم للمنافسات الدولية وذلك بتكوين مؤطرين واعادة بعث عمل مشترك بين القطاعات المعنية خدمة للمدرسة الجزائرية