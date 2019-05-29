وزير التربية: إعلان نتائج إمتحان “السانكيام” يوم 16 جوان

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وزير التربية: إعلان نتائج إمتحان “السانكيام” يوم 16 جوان
بقلم أمينة داودي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات والظروف المناسبة من أجل السير الحسن لإمتحان السانكيام.

مشيرا خلال ندوة صحافية على هامش انطلاق امتحان “السانكيام” بولاية النعامة، أن هنالك 812 الف تلميذ يجتازون الإمتحان اليوم.

مضيفا أن تصحيح أوراق الإمتحان يكون بداية من يوم 3 جوان المقبل، وإعلان النتائج النهائية يكون يوم 16 جوان.

مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أن الإجراء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة سيتم تطبيقه، إذا لم يتحصلو على النجاح في الإمتحان.

سيتم إحتساب نقطة التقويم المستمر وينجحون كنضرائهم من التلاميذ.


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