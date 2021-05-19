وزير التربية: إنطلاق عملية تحضير مواضيع الباك لـ 2021 وفق إجراءات أمنية وصحية صارمة

أكد وزير التربية الوطنية أن عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2021، أنها تميزت باجراءات أمنية وصحية صارمة.

واوضح الوزير أن إنطلاق عملية تحضير مواضيع الباك لـ 2021 بدخول الطاقم المشرف على إعدادها الحجر الكلي لما يقارب 38 يوما.

وإعتبر واجعوط خلال زيارة قادته إلى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالقبة في الجزائر العاصمة ان اشرافه على هذا الحدث الهام، تقدير للجهود المقدمة من طرف هذا الطاقم.

واكد الوزير هذه المهمة، جد حساسة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضها الوضع الصحي.

كما إعتبر واجعوط أن هذه المهمة تضحية لخدمة المدرسة الجزائرية والمترشحين لهذه الامتحانات المدرسية.

وأشاد الوزير بالطاقم المشرف على إعداد وطبع هذه المواضيع معتبرا ان مهمتهم واجب وطني لضمان مصداقية هذه الامتحانات.