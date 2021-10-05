وزير التربية: الأولوية في التوظيف بالقطاع لخريجي المدارس العليا للأساتذة

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الأولوية في التوظيف بقطاع التربية هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للمعلم من ولاية تيسمسيلت، أن الأساتذة هم منتوج المدارس العليا للأساتذة. وهناك أساتذة يتكونون في المدارس العليا من أجل التدريس في المدارس والمتوسطات والثانويات. مؤكدا أن الأولوية في التوظيف هي لخريجي المدارس العليا للأساتذة. لأنه تربطهم عقود مع الوزارة ودرسوا خلال المسار الجامعي للتدريس. ولهم تكوين إضافي من خلال البيداغوجية، علم النفس وكيفية التعاطي مع التلاميذ.

وأفاد المسؤول الأول عن القطاع، أن القطاع توصل إلى التكفل بخرجي المدارس العليا للأساتذة. خاصة وأنه هناك تراكم منذ سنة 2015 قدر بـ 15 ألف أستاذ وأستاذة والذين لم يجدو مكانا للتدريس وبقوا سنوات ينتظرون. مضيفا أن تم التوقيع على قرار وزاري مشترك رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضبط الأرقام حتى يتم تخريج الأساتذة في مستوى لحاجة التربية حتى لا يكون هناك فائض.

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