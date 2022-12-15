وزير التربية: البكالوريا لا تُعوّض بالتقييم المستمر.. الأسئلة وفق البرامج المدروسة

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن البكالوريا هي إمتحان معتمد في كافة دول العالم. مشيرا إلى أن هذا الإمتحان هو الوسيلة الأنجع لتقييم التلاميذ ومنحهم التأشيرة لدخول الجامعات.

وأضاف وزير التربية خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن التعليم الثانوي يهدف لتحضير التلميذ إلى الولوج لتخصصات مختلفة. كما أن هذا الإمتحان يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ كونه وطني.

وأشار وزير التربية في ذات السياق، إلى أن الأسئلة الخاصة بالبكالوريا يتم تحضيرها وفق البرامج المدروسة. ومن قبل أكفأ الأساتذة على المستوى الوطني. مضيفا أن التقييم المستمر لا يمكن أن يعوض إمتحان البكالوريا.

كما أعلن بلعابد، أن مخطط عمل الحكومة تضمن إصلاح شامل للقطاع على غرار شهادة البكالوريا.