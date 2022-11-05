وزير التربية: الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة

كشف وزير التريية الوطنية عبد الحكبيم بلعابد أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك خلال ترأسه ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد خُصّصت لمتابعة وضعية استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية.

كما اكد الوزير في ذات الندوة على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة خاصة في تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

وبخصوص استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، ولتفعيل الغرض الذي وُضعت من أجله. وهو تخفيف وزن المحفظة، أمر الوزير مديري التربية بتكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بحملات تفتيشية. من أجل التأكد من خلوّ محافظ أبنائنا التلاميذ في المستويات التعليمية المعنية بتخفيف وزن المحفظة من الكتب المدرسية. مع تقديم وضعية إحصائية حول العملية نهاية الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس بالأدراج.

اما فيما يخص المطاعم المدرسية أسدى وزير تربية خلال الندوة تعليمات صارمة بخصوص تغطية كامل المدارس الابتدائية بالمطاعم. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى ان نسبة التغطية قد بلغت أكثر من 95٪ من مجموع المدارس الابتدائية على المستوى الوطني.