وزير التربية: المدرسة مستهدفة.. الإنجليزية نجحت بـ90 بالمائة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج الإنجليزية كانت جيدة خاصة بعد ترسيمها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث فاقت 90 بالمائة.

وأشار وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق إمتحانات البكالوريا من ولاية ورقلة، أنه وبعد ترسيم الإنجليزية من قبل رئيس الجمهورية خلال الدخول الإبتدائي الحالي. فقد كانت النتائج ممتازة ونسبة النجاح فاقت 90 بالمائة. وهو ما يبين تعاطي وسلاسة وتمكن أبنائنا في هذه اللغة. والمؤشرات الأولى في التعليم الثالث إبتدائي كانت إيجابية.

كما أنه وخلال مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2023 كشف وزير التربية، أن الرئيس أقر قرار إستراتيجي وجاء لرصّ أركان اللغة في النظام التربوي الجزائري. وهو الشروع فورا بداية من الدخول الجامعي المقبل في تكوين أساتذة الإبتدائي في الإنجليزية على مستوى المدارس العليا. وتم التخطيط لهذا والسنة المقبلة سيشرع على مستوى المدارس في تكوين رتب أستاذ التعليم الإبتدائي.

وأضاف وزير التربية، أنه يتم العمل حاليا على إصدار برامج جديدة تأخذ كل ما يفيد التربية والتعليم والشخصية والهوية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى أخلاق المجتمع والمقاربات الحديثة والجديدة في التدريس والمتغيرات الحاصلة في العالم وستنصب في وقتها.

وفي سياق مغاير، كشف وزير التربية أن المدرسة مستهدفة والوسط المدرسي مستهدف. لكن مناعة المدرسة وحصانتها من حصانة مؤطريها وحتى في البرامج حالت دون ذلك. مضيفا أن هناك برنامج حكومي شرعنا فيه لمحاربة المخدرات في الوسط المدرسي. وردع كل من يريد إقحام المدرسة في الظاهرة نحاربها بكل الأدوات القانونية.

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