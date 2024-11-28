وزير التربية الوطنية يؤكد على تعميق البحث لفائدة التلميذ ويحذر من هذا الأمر

حذر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي من التكنولوجيا التي باتت تهدد التلميذ واصفا ما نعيشه اليوم ” بالمعركة”.من خلال التطبيقات التي يجدها التلميذ في هواتفه النقالة .

وشدد وزير التربية خلال الندوة الوطنية العلمية”توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدريس تاريخ الجزائر” التي تم تنظيمها على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، على ضرورة. الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أنه وجه تعليمات بضرورة الاستعانة بالخبراء. وتشغيل كل الخبرات في تعميق البحث حول كيفية مرافقة التلاميذ. في هذا التحول الرقمي الذي يجب- يضيف الوزير- أن يكون آمنا معرفيا ومعلوماتيا ومؤسساتيا. لتكون المعارف صحيحة و مدروسة قصد تلقين التلاميذ بطرق وأساليب علمية تنافس ما يجدونه في التطبيقات.